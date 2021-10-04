Немецкие компании запустят в Азербайджане газотурбинную установку

БАКУ /Trend/ - Немецкие компании Uniper и Siemens в ближайшее время запустят энергетическую газотурбинную установку для производственного объединения Azerkimya Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщил Trend член Исполнительного совета германо-азербайджанской торговой палаты Тобиас Бауманн.

По его словам, это очень хороший совместный проект Uniper, Siemens и Azerikimya в энергетическом секторе.

"К концу года мы проведем церемонию запуска этой турбины на одном из заводов Azerkimya. Это своего рода пилотный проект в области энергоэффективности. Для выработки электроэнергии используется газ, что означает отсутствие необходимости в дополнительном электричестве или энергии. Я думаю, следует реализовывать больше таких проектов, чтобы сделать производство в Азербайджане более эффективным", – сказал Бауманн.

Он добавил, что Германия получает азербайджанский газ по "Южному газовому коридору": "Германия является одним из крупных потребителей азербайджанского газа. Uniper закупает в Азербайджане около 1,5 миллиарда кубометров газа в год и распределяет его среди немецких и других европейских потребителей".

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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