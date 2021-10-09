Причины роста цен на газ в Европе и глобальные последствия

БАКУ /Trend/ - Цены на газ в Европе начали расти в апреле 2021 года и с тех пор поднялись в восемь раз. Котировки доходили до 1969,2 доллара за одну тысячу кубометров. Учитывая, что на природный газ приходится 22 процента производства электроэнергии в Европе, резкий рост цен на голубое топливо поднял тарифы на электроэнергию до самого высокого уровня за всю историю. Например, тарифы на электроэнергию выросли до 302,5 евро за мегаватт-час в Германии и 288 евро - в Испании.

Причины роста цен на газ

Повышение спроса на газ на фоне восстановления мировой экономики. Как известно, ограничения, связанные с пандемией COVID-19, в том числе и в транспортном секторе, привели к снижению спроса на энергоносители. Потребление газа по итогам 2020 года сократилось на 1,9 процента. Согласно данным Всемирного банка (ВБ), в 2020 году на фоне пандемии коронавируса мировая экономика понизилась на 3,5 процента. В 2021 году на фоне постепенного восстановления мировой экономики и снятия ограничений наблюдалась положительная динамика в различных ее секторах, в том числе и в энергетической сфере. Экономический подъем, в свою очередь, привел к повышению спроса на энергоносители. По итогам 2021 года ВБ прогнозирует рост спроса на 5,6 процента, что станет рекордным показателем за последние 80 лет, обусловленный интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что по итогам 2021 года рост мирового спроса на газ составит 3,6 процента.

Сезонный фактор. Суровая зима в Европе, Азии и Северной Америке привела к более быстрому сокращению объемов природного газа в подземных хранилищах. Кроме того, относительно высокие температуры воздуха летом еще больше увеличили спрос на электроэнергию. Это привело к росту спроса на природный газ. В результате резко понизился уровень заполнения подземных газохранилищ. К концу сентября подземные газохранилища в Европе были заполнены всего на 72 процента по сравнению с 94 процентами за аналогичный период прошлого года.

Снижение доли возобновляемых источников энергии. С начала 2021 года в энергобалансе Европы наблюдалось сокращение доли ветряной энергетики, что связано с относительно безветренной погодой. В то же время засуха в северном и южном полушариях привела к снижению производства электроэнергии ГЭС. В результате Европа познала горький опыт чрезмерного доверия к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), так как производство в этой сфере зависит от погодных условий.

Снижение добычи. За первые восемь месяцев 2021 года добыча природного газа в Европе (ЕС + Великобритания) сократилась на 24 процента, или 12,5 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Проблемы, связанные с импортом. В январе - августе 2021 года Россия экспортировала в Европу 99 миллиардов кубометров природного газа, что на 19,3 миллиарда кубометров меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Во время пандемии некоторые страны не смогли проводить ремонтные работы на объектах природного газа. Поэтому большинство стран - экспортеров газа в Европу, в особенности Норвегия, летом 2021 года приступили к ремонтно - техническим работам. Это, в свою очередь, привело к сокращению поставок газа в Европу. Например, экспорт газа Норвегией за первые восемь месяцев 2021 года сократился на 3,1 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Глобальные последствия газового кризиса в Европе

Как сказал Trend вице-президент по рынкам газа независимой норвежской исследовательской и консалтинговой компании Rystad Energy Синдре Кнутссон, сохраняющийся дефицит газа в Европе может перерасти в глобальный кризис.

«Высокие цены на газ и СПГ заставляют азиатских импортеров больше полагаться не только на уголь, но и на нефть для выработки электроэнергии. В Китае правительство, вероятно, сократит поставки в промышленные сферы, чтобы обеспечить посредством газа отопление домов, если зима будет холодной. Это случалось и ранее, и может повториться вновь. Таким образом, думаю, это может перерасти в глобальный кризис», - сказал он.

Кнутссон отметил, что улучшение ситуации на рынке можно ожидать после нынешней зимы.

Прогнозы на 2022 год

Международное энергетическое агентство ожидает, что текущие высокие цены на газ сохранятся и в первом квартале 2022 года.

«В 2022 году цены на Henry Hub вырастут на пять процентов, TTF - на 10 процентов, а спотовые цены на СПГ в Азии - на шесть процентов по сравнению с уровнями этого года. После окончания отопительного сезона цены понизятся. Во второй половине 2022 года цены на Henry Hub будут в среднем на 18 процентов ниже показателя второго полугодия 2021 года, при этом цены как на TTF, так и на азиатский спотовый СПГ снизятся почти на 40 процентов», - говорится в отчете МЭА.

Как преодолеть кризис?

В письме, направленном министрами финансов и энергетики Греции в Europgroup, отмечается, что ЕС необходимо принять новые инструменты для снижения уязвимости к колебаниям газового рынка.

«Мы призываем Еврокомиссию разработать набор инструментов для чрезвычайных ситуаций, которые предоставят странам - участницам различные заранее разработанные варианты и соответствующие средства правовой защиты в аналогичных случаях нестабильности рынка. Это повысит уверенность и предсказуемость как для правительств, так и для потребителей, посылая сильный сигнал рынкам и удерживая потенциальных спекулянтов от манипулирования ценами на энергоносители», - говорится в письме.

В частности, министры предлагают изучить возможность создания фонда ЕС, который будет хеджировать колебания цен на газ в случае их исключительно высоких скачков, которые могут повториться в будущем.

«Более того, ЕС должен действовать стратегически, пользуясь своим правом на ведение коллективных переговоров. Наша текущая зависимость и подверженность рыночным колебаниям подрывают стратегическую автономию и суверенитет ЕС, позволяя третьим сторонам использовать цены на энергоносители в качестве политического оружия против интересов ЕС. Евросоюз должен коллективно наращивать стратегические запасы природного газа через централизованную европейскую платформу и развивать стратегические хранилища газа по всей Европе», - говорится в письме.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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