Десять стран ЕС выступили за развитие ядерной энергетики

Представители правительств десяти стран Европейского союза (ЕС) считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен. Об этом говорится в совместной статье, размещенной на сайте газеты Le Figaro и других изданий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С французской стороны подпись под статьей поставили министр экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэр и министр-делегат по вопросам промышленности при этом ведомстве Аньес Панье-Рюнаше. Их соавторами выступили премьер-министры, министры экономики и министры энергетики Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии.

Они выразили уверенность в том, что ядерная энергетика защитит европейских потребителей от волатильности цен на энергию, которая "наблюдается в настоящее время в ситуации с газом". "Повышение цен на энергию указывает, насколько важно нам как можно быстрее сократить нашу энергетическую зависимость от иностранных государств. Очевидно, что напряженность с поставками энергоносителей будет становиться в дальнейшем все более частым явлением. У нас нет иного выбора, как диверсифицировать наши источники поставок, стараясь при этом не увеличивать импорт внеевропейской энергии", - подчеркивается в публикации.