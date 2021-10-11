В Узбекистане открыто новое газоконденсатное месторождение
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ГПС опровергла утверждения об использовании территории Азербайджана в разведывательных целях против Ирана
В Турции прошли премьерные показы фильма о журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
В Фонде возрождения Карабаха состоялась встреча, посвященная обмену мнениями по устранению ущерба, нанесенного окружающей среде, и восстановлению экологического баланса в Карабахе (ФОТО)
Совершенные Арменией убийства мирных жителей Азербайджана до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне – омбудсмен
Хроника Победы: Обращение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к мировому сообществу от 11 октября 2020 года (ФОТО)
ЦИК Грузии - По состоянию на 10 октября избирательная комиссия пересчитала результаты 812 участковых избирательных комиссий
Состоялась очередная церемония выпуска "Курса подготовки сверхсрочников действительной военной службы" (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ поверил в нас и был абсолютно уверен в том, что мы одержим историческую Победу. Так и случилось
Президент Ильхам Алиев: За 30 лет Фонд Хаястан, наверное, собрал, по меньшей мере, несколько миллиардов, но судьба этих денег неизвестна
Президент Ильхам Алиев: Основным направлением развития поселка Гадрут и Ходжавендского района станет сельское хозяйство
Президент Ильхам Алиев: Генеральный план Гадрута будет представлен в течение ближайшего месяца (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Наверное, армянам надо переименовать министерство обороны Армении в министерство лжи
Президент Ильхам Алиев: Успешное завершение операции в Гадруте позволило нам добиться своей цели – освобождения Карабаха (ПОЛНАЯ РЕЧЬ)