В Узбекистане открыто новое газоконденсатное месторождение

Энергетика 11 октября 2021 11:15 (UTC+04:00)
В Узбекистане открыто новое газоконденсатное месторождение
В Узбекистане открыто новое газоконденсатное месторождение
В Узбекистане открыто новое газоконденсатное месторождение
SOCAR о проекте по усовершенствованию газотурбинного комплекса ПО Azerikimya
SOCAR о проекте по усовершенствованию газотурбинного комплекса ПО Azerikimya
Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР)
Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР)
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