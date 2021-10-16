Стоимость азербайджанской нефти превысила $86 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 октября повысилась на 0,55 доллара относительно предыдущего показателя и составила 86,45 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,54 доллара - до 85,67 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,42 доллара, составив 80,97 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 октября повысилась на 1,62 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 83,34 доллара за баррель.

Официальный курс на 16 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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