Нефть дешевеет на данных из США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте ее запасов в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,48%, до 84,67 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,51%, до 82,02 доллара за баррель.

Инвесторы оценивают вышедшие ночью данные API, согласно которым за минувшую неделю, запасы нефти в США выросли на 3,3 миллиона баррелей. При этом аналитики тоже ожидали увеличения показателя, но лишь на 2,2 миллиона.

В целом же цены на нефть остаются на высоком уровне, и "энергетический кризис", о котором говорят некоторые, выражается именно в высокой стоимости энергоносителей. По мнению аналитиков, опрошенных газетой Wall Street Journal, относительно низкая мировая добыча сырой нефти, а также энергетический кризис в Европе и растущий спрос на ископаемое топливо в Китае способствуют росту цен.

"Энергетический кризис снова возвращает энергетическую безопасность в глобальную повестку дня", — сказал газете аналитик Glenloch Energy Робин Винкл (Robin Winkle).