В Казахстане отметили растущий спрос на энергоресурсы

Министерство энергетики Республики Казахстан отмечает положительные тенденции в восстановлении мировой экономики, растущий спрос на энергоресурсы, передает Trend со ссылкой на министерство.

Благодаря достижению баланса спроса и предложения удалось добиться снижения запасов нефти до среднего пятилетнего уровня, стабилизации нефтяного рынка.

Казахстан поддерживает позицию стран-участниц Соглашения продолжить поэтапное увеличение добычи нефти в соответствии с ранее принятыми решениями. Данный подход позволит в достаточном объеме обеспечить растущие потребности и стабильность рынка нефти.

Напомним, что решение о ежемесячном увеличении добычи нефти на 400 тыс.баррелей в сутки было принято на Министерской встрече ОПЕК+ 18 июля 2021г.

Очередное заседание ОПЕК+ запланировано на 4 ноября текущего года.