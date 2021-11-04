Ситуация на рынке ГСМ стабилизируется - Министр энергетики Казахстана

Ситуация на рынке ГСМ стабилизируется. Об этом заявил министр энергетики Магзум Мирзагалиев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Я хочу сказать, что в целом сейчас ситуация на рынке ГСМ стабилизируется. Тот топливный кризис, с которым мы столкнулись, начался еще в летние месяцы. Когда очень резко начали таять запасы дизтоплива на нефтебазах. И первым практическим решением было организация встречи министерства энергетики России (…) Министр энергетики России откликнулся, пригласил всех, так скажем, продавцов, мы отсюда отправили покупателей, и буквально за полтора месяца мы смогли ситуацию по дизельному топливу стабилизировать», - сказал Магзум Мирзагалиев журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Министр проинформировал, что было завезено порядка 190-200 тысяч тонн дизеля.

«Это достаточный объем для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Конечно, вопрос цены очень актуален. Дело в том, что мы наблюдаем рост цены на нефть. Соответственно в той же России на заводах цена на ГСМ заметно подросла. Мы были вынуждены импортировать более дорогое дизельное топливо. Но самое главное мы смогли стабилизировать ситуацию по части наличия его на заправочных станциях», - уточнил глава Минэнерго.