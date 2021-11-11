В следующем году цены на нефть приблизятся к 80 долларам США за баррель - Fitch Solutions

БАКУ /Trend/ - Прогнозируется, что средняя цена на нефть марки Brent составит 72 доллара США за баррель и 73 доллара США за баррель в 2022 и 2023 годах соответственно, передает Trend со ссылкой на компанию Fitch Solutions.

Ранее компания прогнозировала, что цены на нефть в 2022 и 2023 годах будут на уровне 67 долларов США за баррель и 68 долларов США за баррель соответственно.

"Мы ожидаем, что в следующем году цены приблизятся к 80 долларам США за баррель, чему будет способствовать продолжающееся восстановление спроса на нефть, а также ограничения на предложение и негативные воздействия от более широкого энергетического кризиса", - отметили в Fitch Solutions.

Согласно сообщению компании, макроэкономический фон стал менее благоприятным, поскольку восстановление после пандемии замедляется, а высокие цены на энергоносители, нехватка рабочей силы и сбои в цепочке поставок подрывают динамику роста.

"С 2022 года рыночные условия станут более сложными, поскольку рост спроса замедлится, а ОПЕК+, США и, возможно, Иран увеличат значительный прирост добычи, вернув рынок к избыточному предложению. Мы ожидаем, что цены снова упадут в течение первого полугодия 2022 года. На то, чтобы полностью преодолеть переизбыток, потребуется несколько лет", - заявили в компании.

Кроме того, Fitch Solutions прогнозирует, что по мере замедления роста спроса предложение будет расти.

"Около 50 процентов мирового роста в 2022 году придется на долю производителей ОПЕК+, а на Россию - еще 12 процентов. Высказывались опасения относительно способности группы полностью отменить свои сокращения, учитывая отсутствие инвестиций, которые будут способствовать снижению производства в годовом исчислении на ряде рынков в 2022 и 2023 годах, в основном в Западной Африке", - добавили в Fitch Solutions.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)