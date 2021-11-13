Азербайджан и Турция могут создать институт исследований в сфере водородной энергетики

Энергетика 13 ноября 2021 14:15 (UTC+04:00)
Азербайджан и Турция могут создать институт исследований в сфере водородной энергетики

БАКУ /Trend/ - Турецкая сторона предложит Азербайджану создать совместный институт исследований в области водородной энергетики.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу президент International Business Forum (IBF), основатель Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Эрол Ярар на пресс-конференции в Баку, организованной Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса.

По его словам, в ближайшие 20-30 лет предусматривается сократить долю нефти в мировом производстве электроэнергии.

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос использования водорода вместо нефти, отметил глава IBF.

"Поэтому мы предложим создать совместный с Азербайджаном институт исследований в области водородной энергетики. Существуют два основных источника водорода: его получают как из воды, так и из кокса или метана. Ведущие страны мира выделяют миллиарды долларов на изучение этой сферы", - сказал Ярар.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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