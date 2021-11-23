Вице-премьер Сербии назвала сроки подключения к "Южному газовому коридору" (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Интерконнектор Сербия-Болгария, который обеспечит доступ к "Южному газовому коридору", будет введен в эксплуатацию в 2023 году.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend вице-премьер - министр энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Зорана Михайлович.

"Цель Сербии в газовом секторе - обеспечить энергетическую безопасность, что требует не только диверсификации газовых маршрутов, но и поставщиков. С начала года у Сербии есть дополнительная линия газоснабжения, но наша цель - диверсифицировать источники и соединиться со всеми нашими соседями через газовые магистрали. Первый интерконнектор, который мы строим - это Сербия-Болгария, то есть газопровод Нис-Димитровград. Его строительство должно начаться в этом году, а ввод в эксплуатацию ожидается к 2023 году. Интерконнектор соединит Сербию с "Южным газовым коридором", а также с некоторыми другими источниками", - сказала Михайлович.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года с запуском "Южного газового коридора". По TAP, который является европейской частью ЮГК, ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию. На сегодня поставки газа по TAP достигли шести миллиардов кубометров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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