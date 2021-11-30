Названы инвестиционные расходы SOCAR Turkey (ФОТО)

СТАМБУЛ /Trend/ - Инвестиционные расходы SOCAR Turkey превышают 16,5 миллиарда долларов.

Об этом сказал генеральный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов на пресс-конференции для представителей азербайджанских медиа, сообщает во вторник Trend.

"Так, на долю нефтеперерабатывающего завода Star пришлись 6,3 миллиарда долларов, SOCAR Depolama - 600 миллионов долларов, а на контейнерный терминал SOCAR - 400 миллионов долларов. В приватизацию Petkim были инвестированы 2,04 миллиарда долларов и еще порядка одного миллиарда долларов - ежегодно по сто миллионов. В проект TANAP мы инвестировали 6,5 миллиарда долларов", - сказал Гахраманов.

Отметим, что SOCAR Turkey начала свою коммерческую деятельность в Турции после приобретения 51 процента акций Petkim в 2008 году. В ее состав входят лучшие в своем классе компании, такие как Petkim, TANAP, STAR Refinery, SOCAR Terminal, Petkim RES (ветроэлектростанция), Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Enerji Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret и SOCAR Depolama.

Компания сосредоточена на производстве нефтехимической продукции, переработке, торговле и распределении природного газа.

(Автор: Эльчин Мехтиев)