Министерство образования Азербайджана и bp создадут новую программу в области ВИЭ

Энергетика 7 декабря 2021 14:58 (UTC+04:00)
Министерство образования Азербайджана и bp создадут новую программу в области ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана и bp подписали Протокол о намерениях по сотрудничеству с целью создания новой программы по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в одном из местных университетов, сообщает Trend со ссылкой на компанию bp.

Как сообщается, протокол знаменует начало совместной работы над важным образовательным проектом, направленным на подготовку национальных специалистов, специализирующихся в дисциплинах, связанных с возобновляемой энергией, включая использование технологий возобновляемой энергии.

В компании отметили, что совместная работа будет достигнута путем создания новой магистерской программы в местном высшем учебном заведении в рамках партнерства с британским университетом.

Кроме того, в рамках протокола будет создана рабочая группа для определения технических аспектов проекта, включая выбор партнера-исполнителя.

"Концепция превращения "черного золота" в человеческий капитал - одно из важных направлений государственной политики. Данная концепция создала широкие возможности для поддержки обучения молодежи за рубежом. Около 3 500 молодых людей прошли обучение за рубежом в рамках "Государственной программы обучения азербайджанской молодежи за рубежом на 2007-2015 годы", утвержденной указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Очень важно готовить специалистов в области ВИЭ, и мы рады начать сотрудничество с bp в этой области. В рамках этой программы мы также планируем реализовать исследовательские проекты", - сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Гэри Джонс, региональный президент bp в Азербайджане, Грузии и Турции, отметил, что очень рад расширить долгое и успешное сотрудничество с министерством образования в новой области в рамках поддержки усилий Азербайджана по переходу на ВИЭ.

"Университетская программа предназначена для создания области знаний и потенциала, которые понадобятся стране для развития сектора ВИЭ. Это великий проект, который поддерживает шаги Азербайджана к будущему энергетики и нашу собственную цель - переосмыслить энергию для людей и нашей планеты", - отметил Гэри Джонс.

Сообщается, что данный проект будет финансироваться министерством образования и bp. Инвестиции bp в этот проект составляют 2 миллиона долларов. Ожидается, что около 40 специалистов по возобновляемым источникам энергии в год будут обучаться в рамках новой магистерской программы.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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