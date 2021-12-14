PETRONAS о продаже доли в «Шах Дениз»
Лента новостей
Как изменится сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии? - эксперты об итогах бизнес-форума в Баку
Латвия и Азербайджан проведут очередное заседание межправкомиссии в ближайшее время – госсекретарь МИД
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделил крупный кредит на реализацию ж/д проекта в Турции
Некоторые маргинальные группы пытаются донести до общества новый законопроект "О медиа" в ином виде - азербайджанский депутат
В Брюсселе состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и президентом Совета Европейского Союза (ФОТО)
Прямые зарубежные инвестиции в экономику Азербайджана за последние несколько лет достигли порядка $60 млрд
В азербайджанском музее впервые откроется выставка работ известного французского фотографа Поля Надара
В Зангиланском районе на госгранице с Арменией начала действовать новая пограничная комендатура ГПС Азербайджана (ФОТО)
Информация о том, что Сафар Мехтиев назвал некоторых депутатов мошенниками, не соответствует действительности - председатель Милли Меджлиса
В Азербайджане пока не предусмотрена выдача водительских прав на управление мопедами - дорожная полиция
ФАО продолжит всемерную поддержку в реализации высокого потенциала Туркменистана - Координатор по Центральной Азии
Зарождение нового феномена азербайджанского кино - спецпрограмма на Международном фестивале в Москве
В Азербайджане усиливается соцзащита работников органа ИВ, являющегося субъектом контрразведывательной деятельности
В Азербайджане Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений объявляет открытый тендер
Открытие Зангезурского коридора определит новые приоритеты в туристической сфере - азербайджанский депутат
Соглашения о свободной торговле между Азербайджаном, Грузией и Турцией уже создают комфортные условия для развития бизнес-сектора - Натия Турнава
В Баку состоялась церемония подписания пяти меморандумов и соглашений между Азербайджаном, Грузией и Турцией (ФОТО)
Зангезурский коридор откроет новые альтернативы в логистике и торговле - Организация по внешнеэкономическим связям Турции
Освобождение территорий Азербайджана создало новые возможности для экономического сотрудничества с Турцией и Грузией – Микаил Джаббаров
Мы широко обсудим возможности компаний из Турции и Грузии по восстановлению Карабаха - и.о главы AZPROMO