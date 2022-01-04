Следующее заседание стран ОПЕК+ назначили на 2 февраля
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Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти на 400 тыс. баррелей в феврале
При поддержке Фонда Гейдара Алиева лица с ограниченными возможностями здоровья выступили на Expo 2020 Dubai (ФОТО)
За счет средств Фонда YAŞAT погашены задолженности семей шехидов и ветеранов войны на 5,6 млн манатов
В Азербайджане рост в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром превысил 7%
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана огласил объем выданных по гослинии ипотечных кредитов
Обнародовано количество боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2021 году (ФОТО)