В SOCAR Turkey назначен новый руководитель бизнес-единицы по природному газу

Энергетика 6 января 2022 12:20 (UTC+04:00)
В SOCAR Turkey назначен новый руководитель бизнес-единицы по природному газу

БАКУ /Trend/ - Фуад Ибрагимов приступил к исполнению обязанностей главы бизнес - единицы по природному газу SOCAR Turkey с 1 января 2022 года, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщается, он будет отвечать за управление компаниями Bursagaz, Kayserigaz и SOCAR Enerji Ticaret, которые входят в структуру этой бизнес-единицы.

Бизнес-единица по природному газу предоставляет своим клиентам услуги по поставке, торговле и оптовой продаже газа и электроэнергии под брендом SOCAR, помимо услуг по распределению природного газа, предоставляемых под брендами Bursagaz и Kayserigaz.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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