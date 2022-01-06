Туркменистан стал вторым крупнейшим поставщиком автобензина в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Туркменистан экспортировал 141,2 млн литров автомобильного бензина в Узбекистан за январь-ноябрь 2021 года, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

Тем самым по поставкам автомобильного бензина в соседнюю страну Туркменистан занимает второе место.

Российские производители, экспортировавшие 145,3 млн литров автобензина, лидируют по его поставкам в Узбекистан за 11 месяцев прошлого года. На третьем месте по поставкам Казахстан, экспортировавший 16 млн литров автобензина. На четвертом и пятом местах - Ирак и Иран с показателями 3,6 миллиона и 1,8 миллиона литров соответственно.

В Туркменистане производство различных марок бензинов осуществляют Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов, а также новый завод в Ахалском регионе, которое производит экологически чистое топливо по технологии датской копании“Haldor Topsoe”.

Контракт на строительство завода, функционирующего с 2019 года, был реализован Государственным концерном “Туркменгаз” с консорциумом в составе японской компании Kawasaki Heavy Industries и турецкого холдинга Rönesans.

Годовая производственная мощность завода составляет 600 тысяч тонн бензина ECO-93 из природного газа. Ожидается, что вторая очередь производства, которую планируют создать на этом газохимическом комплексе, заметно увеличит его производственные возможности, и это в свою очередь, положительно повлияет на экспортные поставки нефтегазового комплекса.

В настоящее время Туркменистан реализует свои нефтепродукты через Государственную товарно-сырьевую биржу в страны Европы и Центральной Азии, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.