Туркменистан стал вторым крупнейшим поставщиком автобензина в Узбекистан

Энергетика 6 января 2022 17:06 (UTC+04:00)
Туркменистан стал вторым крупнейшим поставщиком автобензина в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Туркменистан экспортировал 141,2 млн литров автомобильного бензина в Узбекистан за январь-ноябрь 2021 года, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

Тем самым по поставкам автомобильного бензина в соседнюю страну Туркменистан занимает второе место.

Российские производители, экспортировавшие 145,3 млн литров автобензина, лидируют по его поставкам в Узбекистан за 11 месяцев прошлого года. На третьем месте по поставкам Казахстан, экспортировавший 16 млн литров автобензина. На четвертом и пятом местах - Ирак и Иран с показателями 3,6 миллиона и 1,8 миллиона литров соответственно.

В Туркменистане производство различных марок бензинов осуществляют Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов, а также новый завод в Ахалском регионе, которое производит экологически чистое топливо по технологии датской копании“Haldor Topsoe”.

Контракт на строительство завода, функционирующего с 2019 года, был реализован Государственным концерном “Туркменгаз” с консорциумом в составе японской компании Kawasaki Heavy Industries и турецкого холдинга Rönesans.

Годовая производственная мощность завода составляет 600 тысяч тонн бензина ECO-93 из природного газа. Ожидается, что вторая очередь производства, которую планируют создать на этом газохимическом комплексе, заметно увеличит его производственные возможности, и это в свою очередь, положительно повлияет на экспортные поставки нефтегазового комплекса.

В настоящее время Туркменистан реализует свои нефтепродукты через Государственную товарно-сырьевую биржу в страны Европы и Центральной Азии, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
ОАО &quot;Азерсу&quot; объявило открытый тендер
ОАО "Азерсу" объявило открытый тендер
ЗАО &quot;Азербайджанское каспийское морское пароходство&quot; объявило тендер
ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" объявило тендер
Туркменский госконцерн объявил тендер на демонтаж неиспользуемых промышленных объектов
Туркменский госконцерн объявил тендер на демонтаж неиспользуемых промышленных объектов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Инфляция в ФРГ в 2021 году обновила максимум с 1993 года Европа 17:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:36
В Азербайджане выявлено еще 584 случая заражения коронавирусом, вылечился 851 человек Общество 17:35
Президент Туркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного посла КНР Туркменистан 17:33
Военно-транспортными самолетами ВКС России идет переброска миротворческих контингентов ОДКБ в Казахстан Казахстан 17:32
Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года "Годом города Шуша" – знаменательное событие в славной истории Азербайджана – шушинец, дирижер Фуад Ибрагимов Интервью 17:25
Центробанк Азербайджана опроверг распространенную в соцсетях информацию Финансы 17:21
В Казахстане выявлены первые случаи заражения штаммом "Омикрон" Казахстан 17:15
Аэропорт Актобе снова работает в штатном режиме Казахстан 17:07
Туркменистан стал вторым крупнейшим поставщиком автобензина в Узбекистан Энергетика 17:06
Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях (ВИДЕО) Политика 17:00
Назван самый популярный среди азербайджанских пользователей интернет-браузер ИКТ 16:57
В Нур-Султане вновь пропал доступ к проводному интернету Казахстан 16:56
В Алматы началась сильная стрельба Казахстан 16:55
Названы популярные в 2021 г. среди азербайджанских пользователей соцсети ИКТ 16:50
Грузия сократила импорт угля и угольной продукции более чем на треть Грузия 16:48
Азербайджанский телеканал приобрел права на показ более 100 зарубежных фильмов (ВИДЕО) Интересное 16:43
Siemens обновит SCADA-системы НПЗ STAR Энергетика 16:31
"Звезды на ладонях" Азера Зиядлы - интервью Интервью 16:31
В Эстонии срок самоизоляции из-за COVID-19 сократили до семи дней Европа 16:16
Доходы SOFAZ от АЧГ выросли почти на 70% Энергетика 16:16
Доходы SOFAZ от продажи газа и конденсата с "Шах Дениз" выросли втрое Энергетика 16:15
В Туркменистане с обеспокоенностью следят за событиями в Казахстане - МИД Казахстан 16:12
Азербайджанский врач-инфекционист о заболеваемости среди детей в зимний сезон Общество 16:11
В Баку расследуют видео с избиением учащихся директором школы - Управление образования Происшествия 16:09
Полиция задержала в Алматы около 2 тыс. участников беспорядков Казахстан 16:04
Лавров и Чавушоглу поддержали усилия властей Казахстана по восстановлению порядка в стране Россия 16:00
SOCAR о поставках нефти из Казахстана по БТД Энергетика 15:45
В Казахстане временно прекращают деятельность все финансовые организации Казахстан 15:34
Правительство Казахстана установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа Казахстан 15:32
МИД РФ оценивает события в Казахстане как попытку извне подорвать целостность страны Казахстан 15:27
Грузия в разы увеличила реэкспорт автомобилей в Казахстан Грузия 15:27
Поставки туркменского газа в Азербайджан через Иран - начало нового сотрудничества в сфере энергетики региона - иранские эксперты Бизнес 15:22
Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну Казахстан 15:13
В Казахстане возобновился доступ к интернету Казахстан 15:03
В Казахстане вернули под контроль администрации Жамбылской области и города Семей Казахстан 14:48
Грузинский экспорт вина в Казахстан за 11 месяцев вырос почти на 40% Грузия 14:44
Французский регулятор оштрафовал Google и Facebook на €150 млн и €60 млн Европа 14:32
Азербайджанцы глазами украинского ученого: Мирные во времена покоя и разгневанные, как тигры, в поединке с врагом (ФОТО) Культура 14:31
Мародеры напали на офисы пяти телевещателей в Алматы Казахстан 14:18
Колдовство и мистика Ивара Калныньша и Ольги Кабо в Баку Культура 14:18
Казахстанская авиакомпания приостановила рейс из Алматы в Баку Транспорт 14:12
На Лондонской бирже рухнули акции крупнейших по капитализации компаний Казахстана Казахстан 14:08
Цена газа в Европе торгуется выше $1 100 за 1 тыс. куб. м Европа 14:05
В Азербайджане запущена веб-платформа для организации видеоконференций ИКТ 13:51
Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла Общество 13:44
Организация тюркских государств готова оказать поддержку Казахстану - Заявление Политика 13:39
Суда Азербайджанского каспийского морского пароходства продолжают грузоперевозки в направлении Казахстана Транспорт 13:32
Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе $114 млн Финансы 13:26
"Жизнь, кажется, прекрасна" - в Турции продолжается работа над фильмом Вагифа Мустафаева Культура 12:56
В России выявили 15 316 заболевших ковидом за сутки Россия 12:54
Грузия увеличила экспорт ферросплавов почти на 80% Грузия 12:47
На первой платной автодороге в Азербайджане предусмотрено строительство более 60 подземных пешеходных переходов - Госагентство Общество 12:45
Еще один филиал и отделение Банка АВВ представлены в новой концепции и готовы к обслуживанию клиентов! Финансы 12:36
Аэропорты Алматы, Актобе и Актау не возобновили работу из-за акций протеста Казахстан 12:34
В Азербайджане определены максимально допустимые цены на муку и хлеб Экономика 12:28
Термаж вернет вашей коже молодость и красоту Общество 12:27
Кыргызстан занимается эвакуацией своих граждан из Казахстана Казахстан 12:26
ОАО "Азерсу" объявило открытый тендер Тендеры 12:25
В SOCAR Turkey назначен новый руководитель бизнес-единицы по природному газу Энергетика 12:20
Названы регионы-лидеры Узбекистана по объему выданных кредитов Узбекистан 12:17
БТА распространило сообщение о ДТП с участием 3 автобусов в Баку Происшествия 12:14
Протестующие в Алматы окружили две клинические больницы Казахстан 12:12
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом здании мечети «Ханым Фатимеи Захра» в Ени Гюнешли (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:08
Во Франции в первом чтении одобрили законопроект о вакцинном пропуске Европа 12:02
Таджикистан намерен участвовать в коллективной миротворческой операции ОДКБ в Казахстане Таджикистан 12:02
Грузинский экспорт вина превысил $216 млн Грузия 11:48
Российские подразделения миротворческого контингента приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане Казахстан 11:45
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Казахстане Политика 11:43
Узбекская авиакомпания приостановила рейсы в ряд городов Казахстана Узбекистан 11:38
МИД КНР заявил, что происходящее в Казахстане является внутренним делом этой страны Казахстан 11:37
Туркменское предприятие перевыполнило план по производству экстракта корня солодки Бизнес 11:29
В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали свыше тысячи человек Казахстан 11:25
"Газпром" и турецкая компания Botas заключили новый контракт на четыре года Россия 11:22
Грузия сократила импорт турецкого цемента более чем на четверть Грузия 11:21
Коллективные миротворческие силы ОДКБ переброшены в Казахстан Казахстан 11:19
В Узбекистане кредитование промышленности за год выросло более чем на 15% Узбекистан 11:09
В Казахстане обеспечат восстановление работы банков и финорганизаций Казахстан 11:07
TAP сыграл решающую роль в рекордном потреблении газа в Италии в 2021 г. Энергетика 11:05
В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:03
В Баку столкнулись 3 автобуса, есть пострадавший (ВИДЕО) Происшествия 11:02
В Казахстане создадут следственную спецгруппу для выявления причин произошедших событий Казахстан 10:58
Сотни европейских фашистов отправлялись в Армению, чтобы присоединиться к марионеточным силам во время второй Карабахской войны - New Eastern Europe Политика 10:56
ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" объявило тендер Тендеры 10:42
Стоимость азербайджанской нефти превысила $84 за баррель Энергетика 10:39
В 2021 году в Израиль было импортировано рекордное количество автомобилей Израиль 10:37
Туркменский госконцерн объявил тендер на демонтаж неиспользуемых промышленных объектов Тендеры 10:27
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 января Экономика 10:22
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил поддержку Казахстану Казахстан 10:20
В SOCAR назвали объем нефти, прокачанной по трубопроводу Баку–Супса Энергетика 10:19
В Азербайджане названа дата выплаты пенсий за январь Экономика 10:17
Назначен председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Казахстан 10:16
Лица AccessBank: Кёнюль Курбанова, Глава филиала «Бакиханов»: «Такие назначения служат очень хорошей мотивацией для сотрудников» (ФОТО) Экономика 10:15
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены Премией NETTY-2021 (ФОТО) Общество 10:13
Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США США 10:06
ИКГФ Азербайджана в 2021 г. выдал более 5 тыс. ипотечных кредитов Экономика 10:00
Что даст Азербайджану газовый своп с Ираном и Туркменистаном? – АНАЛИЗ Энергетика 09:57
Десятки участников ночных беспорядков в Алматы ликвидированы Казахстан 09:54
Михаил Гусман о советнике президента США по национальной безопасности в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО) В мире 09:34
Рост ВВП Азербайджана в 2022 г. составит 4,5% - Газпромбанк Экономика 09:31
Все новости