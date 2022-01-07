Добыча нефти и газа не останавливалась в Казахстане - министр

БАКУ /Trend/ - Добыча нефти и газа не останавливалась в Казахстане, сказал Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает в пятницу Trend.

По его словам, энергетическая отрасль страны функционирует в штатном режиме.

«Наблюдается определенное снижение добычи нефти и газа на Тенгизе, в связи с ограничением вывоза производимой продукции. Все три НПЗ работают в стабильном, штатном режиме и полностью обеспечены нефтью». – отметил Мирзагалиев.

Вместе с тем, сказал он, имеются временные ограничения с реализацией сжиженного нефтяного газа в западных и южных регионах страны в связи с необходимостью соблюдения мер безопасности на заправках, а также в связи с отсутствием интернета для произведения взаиморасчета.

«Вместе с тем, с учетом стабилизации ситуации, владельцы автозаправок восстанавливают реализацию сжиженного газа. Как вы знаете, по поручению Главы государства розничные цены были снижены до диапазона 50-75 тенге за литр. И для того, чтобы возместить затраты малого и среднего бизнеса, они перезаключат договора на снижение цены», - отметил министр.