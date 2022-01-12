Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 11 января выросла на 2,21 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 86,88 доллара за баррель, сообщает в cреду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,21 доллара и составила 86,17 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла на 3,31 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 81,67 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 2,4 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 84,65 доллара за баррель.

Официальный курс на 12 января составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)