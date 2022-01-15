Стоимость азербайджанской нефти превысила $89 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 января выросла на один доллар по сравнению с предыдущим показателем и составила 89,12 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,96 доллара и составила 88,31 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась на 0,86 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 83,69 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 0,77 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 86,97 доллара за баррель.

Официальный курс на 15 января составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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