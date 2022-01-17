SOCAR подписала соглашение с Axens в рамках модернизации Бакинского НПЗ (Версия 2) (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR подписала лицензионное и проектное соглашения с французской компанией Axens в рамках модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, передает в понедельник Trend со ссылкой на SOCAR.

В церемонии приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, генеральный директор Axens Жан Сентенак и другие официальные лица.

Выступая на мероприятии, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал, что реконструкция и модернизация НПЗ имени Гейдара Алиева успешно продолжается.

«В рамках проекта на заводе проектируется и строится ряд новых объектов. В связи с этим начата большая работа по получению лицензий на эти объекты и оказанию услуг по проектированию. По результатам исследования и детальной оценки установки каталитического крекинга компания Axens была выбрана лицензиатом. Согласно подписанным сегодня договоренностям, в ближайшее время начнется подготовка технологического проекта объекта», - сказал он.

Генеральный директор Axens Жан Сентенак в свою очередь отметил, что компания сделает все возможное, чтобы выполнить проектные работы в короткие сроки с высоким качеством.

«Мы считаем, что после строительства нового объекта работа завода станет более устойчивой и эффективной», - отметил он.

Напомним, что Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий региона Южного Кавказа, расположенное на Абшеронском полуострове. Ожидается, что со второго квартала 2023 года Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева начнет производить бензин стандарта Евро-5.

(Автор: Ляман Зейналова)

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