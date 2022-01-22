БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) опровергла информацию о покупке битумного завода в Армении.

Армянские СМИ распространили информацию о том, что якобы SOCAR при посредничестве Грузии ведет переговоры о покупке армяно-российского битумного завода в Армении.

Как сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, такие абсурдные утверждения несовместимы с масштабами SOCAR.

«SOCAR - это глобальный бренд Азербайджана, крупнейший иностранный инвестор в Турции, крупнейший налогоплательщик в таких странах, как Азербайджан и Грузия, компания, работающая в Европе, и ведущая сила в крупных международных проектах, таких как «Южный газовый коридор». Нам не нужен битумный цех ни в одной провинции. У нас вообще нет интересов в Армении», - сказал Ахмедов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)