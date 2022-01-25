Включены все линии электропередачи «Север-Восток-Юг Казахстана» - KEGOC

БАКУ /Trend/ - В 13:39 (по времени г.Нур-Султан) произведена синхронизация Алматинского энергоузла с ЕЭС с полным снятием ограничений потребителей, передает Trend со ссылкой на KEGOC.

Полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений.

Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются.

Отметим, что примерно в 10 часов (GMT+4) поступили сообщения об отключении света в некоторых городах Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Позже стало известно, что причиной отключения света стало аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" в рамках энергосистемы Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан).