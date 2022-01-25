Энергосистема Казахстана восстановлена — Правительство

БАКУ /Trend/ - Правительство Казахстана опубликовало хронику событий в связи в полным прекращением подачи электричества в городе Алматы, передает во вторник Trend со ссылкой на правительство.

Сообщается, что 25 января 2022 года в 11:59 ч. (по времени Нур-Султана) ввиду резкого значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии, произошел перегруз электрического транзита 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана».

В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии произошло разделение электрического транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана. В момент возникновения внештатной ситуации потребление Южной зоны Казахстана составляло 3200 МВт.

Действием противоаварийной автоматики был предотвращен полный останов Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области с сохранением электроснабжения потребителей в объеме 1300 МВт. Вынужденные ограничения составили 1900 МВт. При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана.

В 13:39 ч. восстановлена нормальная схема национальной электрической сети Казахстана. Возобновлена параллельная работа с энергосистемой Кыргызстана.

В 14:53 ч. сняты все ограничения по г. Алматы и Алматинской области.

В 15:10 ч. подано напряжение на подстанции 500 кВ Жамбыл, 500 кВ Шымкент. Электроснабжение потребителей всех регионов южной зоны Казахстана восстановлено в 16.00. Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей.

В энергосистеме Узбекистана и Кыргызстана произошло полное погашение потребителей.

В рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Республике Узбекистан, идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения.