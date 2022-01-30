ЕС ведет переговоры с Азербайджаном по поставкам газа - Боррель
БАКУ /Trend/ - Евросоюз ведет переговоры по газу с Соединенными Штатами, а также Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия решит сократить или прекратить поставки.
Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу ЕС, об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки", - говорится в сообщении Борреля, опубликованном в его еженедельном блоге.
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