ЕС ведет переговоры с Азербайджаном по поставкам газа - Боррель

БАКУ /Trend/ - Евросоюз ведет переговоры по газу с Соединенными Штатами, а также Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия решит сократить или прекратить поставки.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу ЕС, об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки", - говорится в сообщении Борреля, опубликованном в его еженедельном блоге.