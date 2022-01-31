Экс-президент Болгарии призвал найти виновных в утечке деталей газового договора с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев призвал найти виновных в утечке деталей газового договора с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, Плевнелиев прокомментировал этот вопрос, говоря об увольнении всего руководства компании "Булгаргаз", которую критиковали за необеспечение эффективных поставок голубого топлива из Азербайджана в соответствии с условиями договора, что в противном случае могло бы привести к снижению его стоимости.

Недавно в СМИ появились некоторые подробности контракта между азербайджанскими поставщиками газа и болгарской компанией "Булгартрансгаз", в результате чего стали известны, в том числе и коммерческие тайны соглашения.

В связи с этим руководство Болгарского энергетического холдинга (БЭХ) вечером 28 января освободило от должностей членов совета директоров компании "Булгаргаз" Николая Павлова, Светослава Делчева, Диану Боневу, Илияна Дукова и Николая Дончева. Новым директором компании назначен Людмил Йоцов, а председателем совета директоров стал Иван Топчийски.

В интервью телекомпании BTV 29 января министр энергетики Александр Николов сообщил, что решение о смене совета директоров "Булгаргаз" было принято по итогам проверки, которую проводил БЭХ. "Несколько недель назад началась проверка компании "Булгаргаз", инициированная БЭХ, и на основании собранных данных, в том числе нынешней ситуации с ценами на теплоснабжение, было принято это решение", - сказал Николов. Он выразил сомнение в том, что руководство компании в условиях кризиса действовало рационально.

Отметим, что согласно контракту, подписанному между Баку и Софией, Болгария должна была получать один миллиард кубометров газа в год через интерконнектор с Грецией (IGB). Из-за задержек в процессе ввода интерконнектора в эксплуатацию в намеченные сроки Болгария на данный момент получает газ из Азербайджана по альтернативному маршруту. В связи с отсутствием интерконнектора с Грецией Болгария не может получить больше трети законтрактованного одного миллиарда кубометра газа в год. Это максимальное количество газа, которое страна может получить по данному маршруту. Из-за задержки в строительстве газопровода в Грецию Болгария сталкивается с убытками.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)