SOCAR и японская нефтяная компания проведут сейсморазведку в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение с японской JOGMEC (Японская национальная корпорация нефти, газа и металлов) на проведение сейсморазведки 2D на блоке "Уталги" в Шамахинско-Гобустанском нефтегазовом районе.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на SOCAR, согласно договору, на блоке "Уталги" будет проведено 628 километров сейсморазведочных работ 2D.

"Ожидается, что геологоразведочные работы начнутся в апреле 2022 года и завершатся в августе - сентябре. На участке будет пробурено пять 100-метровых и 91 30-метровая скважина для проведения микросейсмического каротажа и отбора проб шлама", - сказали в SOCAR.

Кроме того, сообщается, что документ подписан в соответствии с "Соглашением о совместных исследовательских операциях по разведывательному блоку "Уталги" в Азербайджане", заключенным 28 октября 2019 года между SOCAR и JOGMEC.

Отметим, что соглашение о совместных исследованиях было подписано президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и главой JOGMEC Тэцухиро Хосоно.

Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам была создана 29 февраля 2004 года в соответствии с японским законом, обнародованным 26 июля 2002 года. JOGMEC объединяет функции бывшей Национальной нефтяной корпорации Японии, которая отвечала за обеспечение стабильных поставок нефти и природного газа, и бывшего Японского агентства по добыче металлов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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