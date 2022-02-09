Азербайджан еще больше расширил свою роль в региональной, глобальной системе энергетической безопасности – министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан еще больше расширил свою роль в региональной и глобальной системе энергетической безопасности, способствуя рыночному балансу. Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в интервью министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, опубликованном в бюллетени ОПЕК.

Он отметил, что нефтегазовый сектор играет ведущую роль в экономике Азербайджана, а объем добываемой в стране нефти и цена на этот товар имеют важное значение с точки зрения ВВП и формирования доходов.

«В последние годы доля нефтегазового сектора в доходах бюджета и экспорте остается высокой. В 2020 году на нефтегазовый сектор пришлось 29,9% ВВП, 56,7% доходов государственного бюджета и 86,5% экспорта. В этом смысле достижение стабильности цен на нефть в рамках Декларации о сотрудничестве за прошедший период имело важное значение для укрепления макроэкономической устойчивости в Азербайджане. В этом контексте наша деятельность сыграла важную роль в социально-экономическом развитии Азербайджана, повышении благосостояния населения», - сказал Шахбазов.

(Автор: Ляман Зейналова)