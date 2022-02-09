На нефтяном рынке сейчас более гибкий и эффективный механизм мониторинга – Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - В настоящее время рынок нефти имеет более гибкий и эффективный механизм мониторинга. Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в интервью министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, опубликованном в бюллетени ОПЕК.

Он отметил, что «Декларация о сотрудничестве» впервые позволила некоторым богатым нефтью странам, не являющимся членами ОПЕК, присоединиться к процессу согласованных действий в для обеспечения стабильности нефтяного рынка.

«Эта инициатива, справедливое и творческое решение с точки зрения учета интересов участников рынка, была выдвинута Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в январе 2016 года на Давосском международном экономическом форуме. С момента своего создания в декабре того же года формат сотрудничества ОПЕК+ способствует стабильности на рынке нефти. В этом контексте рынок нефти в настоящее время имеет более гибкий и эффективный механизм мониторинга. Благодаря ряду влияющих факторов нефтяная отрасль была защищена от рецессии. Мощную поддержку получил мировой рынок нефти, особенно пострадавший от беспрецедентных потрясений пандемии», — сказал министр.

Он считает, что страны-участники «Декларации о сотрудничестве» успешно выполнили историческую миссию за пять лет по обеспечению баланса спроса и предложения, стабильности цен на нефть и общих интересов.

«Сегодня рынок нефти более сбалансирован, чем другие энергетические рынки, и в этом наш общий успех. Волатильность рынка в марте-апреле 2020 года показала важность этой модели сотрудничества и процесса мониторинга стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Существующие сомнения сменились высокой уверенностью. Странам-участникам «Декларации о сотрудничестве» удалось вывести рынок из кризиса. В настоящее время, хотя ситуация на рынке оптимистична, она может быть не устойчивой. В условиях растущей неопределенности в отношении углеводородов, в том числе нефти, необходимо существенное регулирование рынка. Острый дисбаланс никому не нужен. Стабильность на энергетическом рынке отвечает интересам каждого из нас», — добавил Шахбазов.

(Автор: Ляман Зейналова)