Brent подешевела на 4%

Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов во вторник, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:10 (GMT+4) подешевели на $4,06 (4,21%) - до $92,42 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на $4,44 (4,65%) - до $91,02 за баррель.