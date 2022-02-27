bp выходит из состава акционеров «Роснефти»
БАКУ/Trend/ - bp выходит из состава акционеров «Роснефти». Как сообщает Trend со ссылкой на компанию, решение принято советом директоров.
Как отмечается, bp владеет 19,75% акций «Роснефти» с 2013
года.
Кроме того, генеральный директор bp Бернард Луни покидает совет директоров «Роснефти». Другой директор «Роснефти», назначенный bp, бывший исполнительный директор группы bp Боб Дадли, также покидает совет директоров.
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