БАКУ/Trend/ - bp выходит из состава акционеров «Роснефти». Как сообщает Trend со ссылкой на компанию, решение принято советом директоров.

Как отмечается, bp владеет 19,75% акций «Роснефти» с 2013 года.



Кроме того, генеральный директор bp Бернард Луни покидает совет директоров «Роснефти». Другой директор «Роснефти», назначенный bp, бывший исполнительный директор группы bp Боб Дадли, также покидает совет директоров.