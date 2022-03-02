Стоимость нефти Brent превысила $110 за баррель

Мировые цены на нефть в среду утром подскочили на 5%, стоимость нефти Brent закрепляется выше 110 долларов за баррель, впервые с июля 2014 года, цена WTI приближалась к 110 долларам. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 4,89%, до 110,1 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 4,97%, до 108,55 доллара. Ночью стоимость Brent поднималась выше 111 долларов, впервые с 4 июля 2014 года, WTI достигала максимального уровня в 109,3 доллара.

Усилившиеся опасения по поводу срывов поставок нефти из-за санкций против России и ухода энергетических компаний из страны благоприятствуют удорожанию нефти. Так, о выходе с российского рынка уже объявили BP, Shell, Equinor, OMV, Exxon Mobil.

Не оказывает сильного давления на котировки решение стран Международного энергетического агентства (МЭА), которые во вторник договорились выбросить на рынок дополнительно 60 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва.

"Риски перебоев для такого значительного объема поставок означают, что даже такая заметная доля высвобождаемых резервов может не оказать сдерживающего влияния", — приводит газета Wall Street Journal мнение старшего сырьевого стратега ANZ в Сиднее Дэниела Хайнза (Daniel Hynes).

Кроме того, согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 февраля опустились на 6,1 миллиона баррелей. Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована минэнерго страны вечером в среду.