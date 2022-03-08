Структура ООН о возможности проведения дискуссии по ВИЭ в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) изучает возможность проведения в Туркменистане Hard Talk (дискуссии на волнующие темы) по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в текущем или следующем годах, сказал Trend заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрий Мариясин.

"Возобновляемые и другие источники "зеленой энергии" действительно представляют собой важную возможность для стран региона, в том числе для Туркменистана", — сказал он.

По его словам, ключевым элементом для более широкого внедрения ВИЭ является уровень осведомленности основных заинтересованных сторон.

"С этой целью ЕЭК ООН организовала то, что мы называем Hard Talk по возобновляемым источникам энергии. Hard Talks принимает форму диалогов с участием многих заинтересованных сторон, организованных в сотрудничестве с принимающими странами, местными партнерами и международными организациями, такими как Европейский союз, Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), REN21 (Сеть по энергетической политике в области возобновляемой энергетики 21 века) и DENA (Немецкое энергетическое агентство)", — сказал Мариясин.

Он добавил, что за последние годы Комиссия провела такие заседания в Грузии, Азербайджане и Сербии, и они оказались успешными в повышении осведомленности о необходимости инвестиций в возобновляемые источники энергии и выявлении барьеров, которые блокируют инвестиции частного сектора в соответствующих странах.

Заместитель исполнительного секретаря отметил, что ЕЭК ООН работает с Туркменистаном и другими странами Центральной Азии и Восточной Европы для содействия делу декарбонизации экономики.

(Автор: Амина Назарли)