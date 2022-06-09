От Кяльбаджара до Лачина прокладывается высоковольтная ЛЭП (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Прокладывается высоковольтная линия электропередачи из Кяльбаджара в Лачин, проходящая по гористой и лесистой местности, сообщили в четверг Trend в ОАО "Азерэнержи".

Как отмечается, «Азерэнержи» проводит широкомасштабную работу по подключению Лачинского района к общей энергосистеме Азербайджана со стабильным и бесперебойным электроснабжением. Так, на расстоянии 42 км от введенной в эксплуатацию в 2021 году подстанции «Кяльбаджар» до села Горчу Лачинского района прокладывается двухцепная высоковольтная линия электропередачи напряжением 110 кВ.

На трассе ЛЭП, проложенной местами с высоты 2200 метров в горных, крутых скалистых, речных местностях, густых лесах и, главное, в условиях бездорожья, с учетом особых участков обледенения, устанавливаются до 250 анкеров и промежуточных опор, каждая весом в среднем 10 тонн и высотой 40 метров. Наряду со строительством дороги, также преодолеваются все препятствия по трассе линии для перевозки многотоннажных опор. Прокладывается интернет-линия 24-жильным оптоволоконным кабелем внутри грозозащитного кабеля, находящаяся над 110-киловольтной ЛЭП. Параллельно, в селе Горчу Лачинского района на высоте 1800 метров над уровнем моря строится цифровая подстанция 110/35/10 кВ.

На строящейся цифровой подстанции в Лачине будут созданы открытое распределительное устройство 110 кВ и закрытые распределительные устройства (ЗРУ) 35 и 10 кВ. Системно важная подстанция «Горчу» будет подключена к дистанционно управляемой системе диспетчерского управления SCADA, для этого в строящемся здании управления будет установлена микро-SCADA-система. Новая подстанция будет обеспечивать электроэнергией аэропорт, который будет построен в Лачине, воинские части на территории района, а также всю инфраструктуру, которая будет построена в Лачине в будущем.

(Перевод: Фидан Мустафаева)