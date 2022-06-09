В Казахстане профинансируют строительство ветровой электростанции

Министерство энергетики РК, АО «Самрук-Казына», АО НК «КазМунайГаз» и ГК «TotalEnergies» заключили Соглашение о принципах, направленное на реализацию крупномасштабного проекта ВИЭ мощностью 1 ГВт, в рамках исполнения поручения Главы Государства Касым-Жомарта Токаева, данного в ходе совещания по вопросам развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан от 26 мая 2021 года, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики.

В церемонии подписания приняли участие: Министр энергетики РК Болат Акчулаков, Председатель Правления Самрук-Казына Алмасадам Саткалиев, Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев, вице-президент по развитию бизнеса в Азии «Total Еren S.A.» Антуан Гарэ, Генеральный директор «TotalEnergies» в Казахстане Ахлем Фрига-Ной.

Подписанный документ направлен на развитие, финансирование, строительство и эксплуатацию ветровой электростанции общей мощностью 1ГВт с использованием системы накопления энергии.

Месторасположение объекта – близь поселка Мирный в Жамбылской области. Строительство проекта планируется проводить поэтапно, и полное завершение проекта ожидается в период с 2024 по 2026 годы.

Реализация данного проекта позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных Концепцией перехода Казахстана к «зеленой» экономике, привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места, а также увеличить генерацию «зеленой» электроэнергии.