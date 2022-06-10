Нефть дешевеет на перспективах снижения спроса в Китае

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на нее со стороны Китая. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,58% — до 122,36 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,58%, до 120,82 доллара.

Нефтяные инвесторы обеспокоены введением новых коронавирусных ограничений в Китае из-за выявления новых случаев заражения. Трейдеры полагают, что спрос на "черное золото" снизится.

"Новые пандемические ограничения Шанхая вызвали опасения по поводу спроса в Китае", — заявил агентству Рейтер главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd. Казухико Сайто (Kazuhiko Saito).