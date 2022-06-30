Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $127 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 июня выросла на 2,13 доллара относительно предыдущего показателя и составила 126,81 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,18 доллара – до 125,42 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,64 доллара, составив 83,05 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 29 июня повысилась на 1,65 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 124,59 доллара за баррель.

Официальный курс на 30 июня составляет 1,7 AZN/USD.