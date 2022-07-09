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Обнародован экспорт азербайджанского газа в Европу по итогам I полугодия 2022 г.

Энергетика Материалы 9 июля 2022 09:32
Обнародован экспорт азербайджанского газа в Европу по итогам I полугодия 2022 г.

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан в первом полугодии 2022 года экспортировал в Европу 5,4 миллиарда кубометров газа.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в Twitter.

В публикации отмечается, что экспорт азербайджанского газа в Турцию в отчетный период составил 4,3 миллиарда кубометров, а в Грузию - 1,5 миллиарда кубометров.

Отметим, что Азербайджан в январе - июне 2022 года увеличил экспорт газа на 25,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а добыча газа выросла на 15,1 процента - до 23,4 миллиарда кубометров.

Обнародован экспорт азербайджанского газа в Европу по итогам I полугодия 2022 г.
Обнародован экспорт азербайджанского газа в Европу по итогам I полугодия 2022 г.
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