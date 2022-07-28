Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 июля понизилась на 0,72 доллара относительно предыдущего показателя и составила 110,52 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,63 доллара – до 108,33 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,24 доллара, составив 68,36 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 июля повысилась на 1,11 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 110,64 доллара за баррель.

Официальный курс на 28 июля составляет 1,7 AZN/USD.