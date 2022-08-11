Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - В июле 2022 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 659 тысяч баррелей, из которых 549,9 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 109,1 тысячи баррелей - на конденсат, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отметим, что в соответствии с решением, принятым на 29-м заседании министров стран ОПЕК+, суточную добычу сырой нефти в Азербайджане в июле 2022 года предусматривалось увеличить на 10 тысяч баррелей - до 706 тысяч баррелей, а обязательства по сокращению предусматривались на уровне 12 тысяч баррелей.

Таким образом Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 128 процентов.

Отметим, что в рамках соглашения ОПЕК+ в Азербайджане в соответствии с установленной квотой снижается добыча нефти. Каждый месяц страна перевыполняет обязательства по производству сырой нефти. А по итогам 31-го заседания министров стран ОПЕК+ суточная добыча нефти в Азербайджане на сентябрь установлена на уровне 718 000 баррелей. Министры стран ОПЕК+ приняли решение повысить уровень добычи стран-участниц на 0,1 миллиона баррелей в сутки в сентябре.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn