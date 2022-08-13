Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 августа снизилась на 1,57 доллара относительно предыдущего показателя и составила 98,19 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,6 доллара – до 96,64 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,39 доллара, составив 74,45 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 августа снизилась на 1,75 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 102,88 доллара за баррель.

Официальный курс на 13 августа составляет 1,7 AZN/USD.