Евросоюз снижает темпы закачки в ПХГ из-за высоких цен на газ

Европейские фирмы третий день снижают темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) и лондонской биржи ICE. Одним из факторов сокращения является рост биржевой стоимости на газ в регионе, вызванный неопределенностью в отношении безопасности поставок. Влияние также оказывают сильная жара и засуха, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Поставки российского газа остаются ограниченными, свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей.

В "Газпроме" сообщили в пятницу, что поставки газа по "Северному потоку" будут приостановлены с 31 августа по 2 сентября из-за техобслуживания единственного рабочего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсы на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а накануне впервые с марта перешагнули отметку в 3100 долларов.

Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на четверг составляет 42,2 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

Европейские ПХГ на конец газовых суток 23 августа (завершились 24 августа в 7.00) заполнены на 78,05%, прирост за сутки составил 0,31 процентного пункта по сравнению с 0,32 процентного пункта и 0,43 процентного пункта в предыдущие дни.

Погода также влияет на производство электроэнергии из ветра в Европе. На этой неделе оно упало до минимального показателя августа — 7,7% от общего объема, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Выработка накануне составила 8,2%, что ниже среднего для июня и июля показателей в 11,23% и 11,86% соответственно.