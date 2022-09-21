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В Гадруте сдана в эксплуатацию модульная АЗС под брендом “SOCAR” (ФОТО)

Энергетика Материалы 21 сентября 2022 15:56 (UTC +04:00)
В Гадруте сдана в эксплуатацию модульная АЗС под брендом “SOCAR” (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В поселке Гадрут Ходжавендского района введена в эксплуатацию новая модульная АЗС под брендом SOCAR.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на SOCAR PETROLEUM.

Как отмечается, на этой АЗС будет осуществляться продажа бензина марки “АИ-92” и дизельного топлива.

Еще одну АЗС модульного типа планируется ввести в эксплуатацию на шушинском направлении “Дороги Победы”, говорится в сообщении компании.

Отметим, что вместе с новой АЗС, введенной в эксплуатацию в поселке Гадрут, количество АЗС ЗАО “SOCAR PETROLEUM”, введенных в эксплуатацию в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, доведено до четырех.

В настоящее время на территории страны действуют сеть из 43 сети АЗС под брендом SOCAR и 11 баз нефтяных терминалов.

В Гадруте сдана в эксплуатацию модульная АЗС под брендом “SOCAR” (ФОТО)
В Гадруте сдана в эксплуатацию модульная АЗС под брендом “SOCAR” (ФОТО)
В Гадруте сдана в эксплуатацию модульная АЗС под брендом “SOCAR” (ФОТО)
В Гадруте сдана в эксплуатацию модульная АЗС под брендом “SOCAR” (ФОТО)
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