В Гадруте сдана в эксплуатацию модульная АЗС под брендом “SOCAR” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В поселке Гадрут Ходжавендского района введена в эксплуатацию новая модульная АЗС под брендом SOCAR.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на SOCAR PETROLEUM.

Как отмечается, на этой АЗС будет осуществляться продажа бензина марки “АИ-92” и дизельного топлива.

Еще одну АЗС модульного типа планируется ввести в эксплуатацию на шушинском направлении “Дороги Победы”, говорится в сообщении компании.

Отметим, что вместе с новой АЗС, введенной в эксплуатацию в поселке Гадрут, количество АЗС ЗАО “SOCAR PETROLEUM”, введенных в эксплуатацию в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, доведено до четырех.

В настоящее время на территории страны действуют сеть из 43 сети АЗС под брендом SOCAR и 11 баз нефтяных терминалов.