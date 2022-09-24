Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 сентября понизилась на 3,89 доллара относительно предыдущего показателя и составила 89,81 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 3,89 доллара – до 88,15 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,89 доллара, составив 60,67 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 сентября снизилась на 3,89 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,29 доллара за баррель.

Официальный курс на 24 сентября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.