Азербайджан еще больше укрепляет свои позиции в Европе – запускается Интерконнектор Греция-Болгария

БАКУ/Trend/ - Азербайджан как важный партнер по поставкам энергоносителей все больше укрепляет свои позиции в Европе. Утвердивший себя сначала как надежный поставщик нефти, Азербайджан в конце 2020 года запустил проект для транспортировки природного газа в Европу - Южный газовый коридор. Еще до момента запуска, многие страны Европы выражали заинтересованность в подключении посредством интерконнекторов к данному коридору, который обеспечивает диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, тем самым внося весомый вклад в энергобезопасность Европы. Один из таких ветвь Южного газового коридора, Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) уже реальность. Сегодня в Болгарии состоится церемония запуска данной газовой инфраструктуры в столь критичный для Европы момент, когда страны континента сталкиваются с большими проблемами с энергообеспечением.

Как вчера сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Болгарии Руменом Радевым в расширенном составе, Азербайджан, как надежный поставщик газа, является страной, представляющей важное значение для европейских стран. Как отметил глава государства, Азербайджан тоже проявляет большой интерес к европейскому рынку, в том числе рынкам Болгарии и соседних с ней стран.

Открытие газового интерконнектора IGB выведет отношения между Азербайджаном и Болгарией на новый уровень. Азербайджан обладает стратегической позицией на Каспии, а Болгария на Черном море. Объединение соответствующего потенциала откроет новые возможности для обеих стран.

О проекте

IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шах Дениз-2». IGB будет подключен к TAP, по которому газ с месторождения «Шах Дениз» поставляется на европейские рынки. Церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая 2019 года в Болгарии. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров газа в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

Общая инвестиционная стоимость проекта оценивается примерно в 240 миллионов евро (без НДС), из которых 220 миллионов евро приходятся на капитальные затраты.

Согласно контракту, подписанному в 2013 году, по IGB Болгария получил 1 миллиард кубометров газа в год. Однако, болгарская сторона уже заявила, что ведутся переговоры об увеличении поставок газа из Азербайджана в Болгарию как минимум на отопительный сезон - еще на 200-300 миллионов кубометров. IGB сможет покрыть большую часть зимнего спроса Болгарии на газ и обеспечит более конкурентоспособный рынок.

Этот вопрос был отдельно обсужден между президентами двух стран.

«Сегодня в ходе беседы с Президентом мы также обсудили увеличение объема азербайджанского газа, который будет экспортироваться в Болгарию, даны соответствующие указания. Вопросы энергетической безопасности представляют важное значение во все времена, но в нынешних условиях это значение еще больше возросло. Мы хорошо понимаем это. Поэтому делаем все возможное для увеличения добычи газа и обеспечения наших партнеров природным газом. Уже много лет Азербайджан, как надежный партнер, экспортирует сырую нефть на мировой и европейский рынки. Азербайджан, экспортирующий сегодня природный газ, проявит себя как надежный партнер и в этой области»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, проект газового интерконнектора Греция-Болгария действительно представляет историческое значение. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что данный интерконнектор позволит транспортировать азербайджанский газ в Европу в более широком масштабе, а также принесет огромную пользу энергетической безопасности на европейском континенте.

Кстати о масштабах IGB: Западные Балканы представляют собой новую возможность для расширения интерконнектора. После повышения мощностей до пяти миллиардов кубометров в год по IGB также можно будет осуществлять поставки в Молдову и Украину. Кроме того, запуск интерконнектора также позволит Румынии импортировать газ из Азербайджана по Вертикальному коридору.

Расширение географии экспорта азербайджанского газа на этом не заканчивается, так как все больше стран обращаются к Азербайджану для закупки газа, или для увеличения уже поставляемых объёмов. Уже есть конкретная договоренность между ЕС и Азербайджаном по удвоению пропускной способности Южного газового коридора до 2027. Поэтому можно с уверенностью констатировать, что Азербайджан предлагает наиболее реалистичную возможность для энергоснабжения Европы.