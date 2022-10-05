Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого октября повысилась на 3,38 доллара относительно предыдущего показателя и составила 96,72 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 3,34 доллара – до 94,9 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 3,25 доллара, составив 67,03 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого октября выросла на 3,64 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 93,73 доллара за баррель.

Официальный курс на пятое октября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.