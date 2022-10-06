Азербайджан и Турция рассматривают возможность сотрудничества в области возобновляемых источников энергии - Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Турция рассматривают возможность сотрудничества в сфере поставок электроэнергии из Нахчывана в Турцию, а также участия турецких компаний в сфере возобновляемой энергетики на освобожденных землях Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на II Азербайджано-турецком энергетическом форуме.

Шахбазов отметил, что Турция делится с Азербайджаном своим опытом в области развития возобновляемой энергетики, энергоэффективности, либерализации и балансировки рынка электроэнергии, что придает импульс совместной работе двух стран в области энергетического перехода.

Он отметил важность усилий по активизации регионального сотрудничества в сфере электроэнергетики для обеспечения энергобезопасности. Шахбазов добавил, что возобновляемая энергетика важна прежде всего как инструмент диверсификации.

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