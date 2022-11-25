Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в области ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности расширения сотрудничества с вьетнамскими компаниями в областях нефтепереработки и возобновляемой энергии.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана, данный вопрос был обсужден на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с делегацией во главе с заместителем председателя комиссии по внешним связям Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Тхи Хоанг Ваном.

Кроме того, было обсуждено создание зоны “зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях.

"На встрече также была отмечена важная роль азербайджано–вьетнамской межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству в развитии отношений между двумя странами, рассмотрена текущая ситуация по исполнению протокола за период, прошедший со второго заседания, дальнейшие перспективы двусторонних отношений в энергетическом секторе, также обсужден вопрос о проведении в ближайшее время очередного заседания", - говорится в сообщении.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан и Вьетнам расположены на историческом Шелковом пути и что существующая международная транспортная инфраструктура, а также транспортные коридоры Север-Юг, Восток-Запад могут способствовать развитию экономических, торговых, транзитных связей между двумя странами.