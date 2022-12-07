Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого декабря понизилась на пять долларов относительно предыдущего показателя и составила 82,09 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на пять долларов – до 79,21 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,01 доллара, составив 45,99 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого декабря понизилась на 5,06 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 80,53 доллара за баррель.

Официальный курс на седьмое декабря составляет 1,7 AZN/ 1 USD.