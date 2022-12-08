Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого декабря понизилась на 1,76 доллара относительно предыдущего показателя и составила 80,33 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,76 доллара – до 77,45 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,89 доллара, составив 44,1 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого декабря понизилась на 1,97 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 78,56 доллара за баррель.

Официальный курс на восьмое декабря составляет 1,7 AZN/ 1 USD.